Власти Италии выделили 65 миллионов евро для восстановления Венеции после наводнения

Местные жители также получат компенсацию.

Правительство Италии выделило 65 млн евро для восстановления Венеции, в которой бушует крупнейшее за последние 50 лет наводнения.

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Ранее итальянский совет министров выделили на возмещение 20 млн евро. Все средства предназначены для проведения работ по техническому обслуживанию, реконструкции и консервации в Венецианской лагуне, передает РБК Украина. Работы будут проводиться с учетом того, чтобы не допустить усугубления или повторения подобной ситуации.

Средства также планируетсяпотратить на защиту берегов, реконструкцию доков, дноуглубительных работ и восстановления зданий.

Кроме того, местные жители также получат компенсацию в размере от 5-20 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, Венеция страдает от мощнейших за полвека наводнений, которые уже унесли жизни двух людей. Последний раз катастрофический уровень воды в Венеции был в 1966 году, тогда он достиг отметки в 194 см. Сейчас же уровень воды на улицах превысил средний человеческий рост, достигнув 1,87 м. Город страдает не только от рекордного наводнения, но и от сильного, до сотни километров в час, ветра. В Венеции ввели чрезвычайное положение.