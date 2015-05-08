В Липецке "напали" на Сталина: памятник диктатору облили розовой краской (фото)

В Липецке неизвестная женщина ночью облила памятник Сталину розовой краской, попыталась разбить мраморный бюст молотком и разбросала цветы у постамента, передает Русская служба Би-Би-Си.

Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения, установленной на соседнем доме.

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Бюст Иосифа Сталина был установлен в Липецке два дня назад, и памятник должен быть официально открыт в пятницу.

Инициатором установки памятника стала городское отделение КПРФ.

Издание Lipetskmedia.ru отмечает, что три коммуниста пытаются отмыть бюст вождя растворителем, но краска поддается с трудом.