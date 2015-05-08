В Липецке "напали" на Сталина: памятник диктатору облили розовой краской (фото)
10:24, 08 мая 2015Мир
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Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения, установленной на соседнем доме.
В Липецке "напали" на Сталина / lipetskmedia.ru
В Липецке неизвестная женщина ночью облила памятник Сталину розовой краской, попыталась разбить мраморный бюст молотком и разбросала цветы у постамента, передает Русская служба Би-Би-Си.
lipetskmedia.ru
lipetskmedia.ru
Памятник Сталину облили розовой краской / lipetskmedia.ru
Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения, установленной на соседнем доме.
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Бюст Иосифа Сталина был установлен в Липецке два дня назад, и памятник должен быть официально открыт в пятницу.
Инициатором установки памятника стала городское отделение КПРФ.
Издание Lipetskmedia.ru отмечает, что три коммуниста пытаются отмыть бюст вождя растворителем, но краска поддается с трудом.
lipetskmedia.ru
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