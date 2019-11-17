Трамп неожиданно прошел медосмотр - в Белом доме объяснили причину

Отсутствующая в графике президента поездка в медицинский центр вызвала вопросы у пользователей соцсетей.

Президент США Дональд Трамп провел более двух часов в Национальном медицинском центре имени Уолтера Рида в рамках своего ежегодного медицинского осмотра, сообщили в Белом доме. В отличие от предыдущих осмотров, о нынешнем обследовании президента не объявляли заранее.

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Как сообщает «Радио Свобода», пресс-секретарь Белого Дома Стефани Гришэм 16 ноября сообщила, что 73-летний Дональд Трамп «ожидает очень напряженного 2020 года» и хотел воспользоваться «свободными выходными», чтобы начать часть обычной проверки.

По ее словам, обследование включало «быстрый осмотр» и лабораторные анализы.

«Президент остается здоровым и энергичным, без жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев по несколько раз в неделю», - добавила Гришэм.

Предыдущий медосмотр Трамп проходил в феврале. По результатам этого осмотра состояние его здоровья врачи описали как «очень хорошее».

Необъявленная заранее и отсутствующая в графике президента поездка в медицинский центр вызвала вопросы у пользователей соцсетей.

Ранее Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоялась 21 апреля, в день выборов президента Украины.