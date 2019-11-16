Стрельба в Калифорнии: 16-летний стрелок скончался в больнице
В больнице штата Калифорния скончался 16-летний подозреваемый в стрельбе в средней школе в городе Санта-Кларита.
Об этом сообщает CNN.
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Подросток открыл огонь в школе в четверг – в день своего рождения – и использовал последнюю пулю, чтобы застрелиться. Его мотив до сих пор выясняют.
«Нет ничего чрезвычайного. Он не был отшельником. Не был социально несостоятельным. Был активным в школьной деятельности. Спортсмен. Это всех шокировало», – сказали в полиции.
По информации следователей, парень жил последние годы со своей матерью. Его отец умер в 2017 году естественной смертью.
Похоже, что между стрелком и жертвами нет никакой связи, кроме того, что все они – школьники, ответили в полиции.
Как сообщал УНИАН, школьник открыл стрельбу 14 ноября. Во время стрельбы получили ранения по меньшей мере шесть человек. Двое находятся в критическом состоянии.