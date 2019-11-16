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Стрельба в Калифорнии: 16-летний стрелок скончался в больнице

08:29, 16 ноября 2019
Мир
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Мотивы поступка парня до сих пор выясняются / KKTV

Об этом сообщает CNN.

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Подросток открыл огонь в школе в четверг – в день своего рождения – и использовал последнюю пулю, чтобы застрелиться. Его мотив до сих пор выясняют.

«Нет ничего чрезвычайного. Он не был отшельником. Не был социально несостоятельным. Был активным в школьной деятельности. Спортсмен. Это всех шокировало», – сказали в полиции.

По информации следователей, парень жил последние годы со своей матерью. Его отец умер в 2017 году естественной смертью.

Похоже, что между стрелком и жертвами нет никакой связи, кроме того, что все они – школьники, ответили в полиции.

Как сообщал УНИАН, школьник открыл стрельбу 14 ноября. Во время стрельбы получили ранения по меньшей мере шесть человек. Двое находятся в критическом состоянии.

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Теги: #США#стрельба#Калифорния