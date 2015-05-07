Саудовская Аравия предложила временное перемирие в Йемене

Об этом заявил министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр после встречи с главой Госдепартамента США Джоном Керри, сообщает DW.DE.

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Согласно сообщению, встреча состоялась в столице Саудовской Аравии Рияде. Джон Керри призвал боевиков принять предложение саудитов. Он также похвалил саудовского короля Салмана за поиски мирного решения в войне в Йемене и за приглашение всех "соответствующих сторон" на будущую мирную конференцию в Саудовской Аравии. Глава американского внешнеполитического ведомства, кроме этого, отметил, что прекращение огня будет означать "никаких бомбардировок, никаких обстрелов" и никаких перемещений войск.

Саудовская Аравия также намерена выделить $274 млн на гуманитарную помощь для мирного населения в соседнем государстве. Об этом сказал министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр.

Сегодня миссия Йемена при ООН попросила организацию ввести в страну сухопутные войска.

По данным ООН, с начала бомбардировок погибли 646 мирных жителей. Кроме того, 300 тыс. гражданских лиц вынуждены были покинуть свои дома.

Напомним, ВВС коалиции арабских государств под руководством Саудовской Аравии начали в конце марта наносить ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков-хуситов, которые захватили большую часть Йемена и вынудили действующего президента покинуть страну.