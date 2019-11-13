Пожары в Австралии: во время тушения упал вертолет спасателей (видео)

Масштабные лесные пожары не покидают восток Австралии вот уже больше недели.

В Австралии во время тушения пожара упал вертолет огнеборцев. К счастью, пилот отделался лишь небольшими травмами.

Читайте такжеВ Боливии вертолет с президентом страны экстренно сел из-за поломки (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что такие аварии для местных спасателей не стали неожиданностью, ведь вертолетам приходится работать иногда вслепую из-за густого дыма.

Масштабные лесные пожары не покидают восток Австралии вот уже больше недели. За этот период жертвами пламени стали по меньшей мере трое людей и сотни диких животных.

Как ранее сообщал УНИАН, в Австралии ввели чрезвычайное положение из-за лесных пожаров.