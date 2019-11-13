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Пожары в Австралии: во время тушения упал вертолет спасателей (видео)

20:17, 13 ноября 2019
Мир
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Отмечается, что такие аварии для местных спасателей не стали неожиданностью, ведь вертолетам приходится работать иногда вслепую из-за густого дыма.

Масштабные лесные пожары не покидают восток Австралии вот уже больше недели. За этот период жертвами пламени стали по меньшей мере трое людей и сотни диких животных.

Как ранее сообщал УНИАН, в Австралии ввели чрезвычайное положение из-за лесных пожаров.

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Теги: #Австралия#пожары