Победить Путина можно только единством - бывший моджахед

В первую очередь они советуют украинцам быть едиными в противостоянии с Россией Путина.

"Мой совет такой: все люди в Украине должны объединиться и подняться на борьбу. Если украинцы будут едины, только тогда вы сможете победить любую сверхдержаву. Посмотрите на Афганистан – мы же ничего не имели, но смогли победить такую мощь, как СССР. Времена нынче изменились. Россия уже не сможет сделать Украине то, что она делала здесь в Афганистане", – говорит в интервью Радио Свобода главный командир моджахедов Моххамад Асиф Азими, который ныне является советником главы исполнительной власти Афганистана.

Быть едиными и не допустить гражданской войны советует и бывший командир сотни моджахедов Хекматулла Хекмат Задран.

Читайте такжеАфганский моджахед: Украина может победить Россию, но нужны отвага и единство"Вы можете победить Путина только единством. Мой самый главный совет – быть вместе украинским людям. Не допустите гражданской войны, потому что мы знаем, что это такое, когда народ разобщен, и это ужасно", - считает он.

Также участник сопротивления советует убрать от власти тех, кто поддерживает Россию и не доверять Америке на все сто процентов.

"Когда мы воевали с СССР, мы были едины, и нас поддерживал мир. Америка нам помогала деньгами и «Стингерами», но у нее были свои интересы также. Не доверяйте Америке на все 100 процентов, потому что у нее тоже есть свой интерес. А Россия думает только о себе, и это ее привычка – нападать на более слабых. И еще мой совет – уберите от власти всех тех, то поддерживает Россию, и бывших коммунистов", - говорит Задран.