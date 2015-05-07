В США сошел с рельсов и загорелся поезд с нефтью
01:51, 07 мая 2015Мир
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В американском штате Северная Дакота 6 мая сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший цистерны с нефтью.
В США сошел с рельсов и загорелся поезд с нефтью / Facebook
Как сообщили в чрезвычайной службе Округа Уэллс, авария произошла в районе поселка Хеймдал, сообщает ТАСС.
По неизвестной причине состав сошел с рельсов и десять его цистерн с нефтью загорелись. В результате ЧП никто не пострадал.
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Местные власти в целях предосторожности эвакуировали всех 35 жителей Хеймдала. Пожарные службы еще только прибывают к месту аварии, над которым в настоящее время поднимается густой и черный столб дыма.
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