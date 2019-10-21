В Конго в ДТП с автобусом 30 пассажиров сгорели заживо
03:42, 21 октября 2019Мир
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В автобусе находилось более 100 человек, много тел во время пожара сгорели до неузнаваемости.
Заполненный автобус вылетел с дороги и загорелся / фото aljazeera.com
В Конго перевернулся и загорелся автобус с более чем ста пассажирами, в результате чего по меньшей мере 30 человек погибли.
Об этом сообщает телеканал Aljazeera со ссылкой на Красный крест, передает Украинская правда.
"По меньшей мере 30 человек погибли в воскресенье, когда заполненный автобус вылетел с дороги на шоссе к западу от столицы Демократической Республики Конго город Киншаса и загорелся", - говорится в сообщении.
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Предполагается, что у автобуса отказали тормоза.
Пострадавшая пассажирка сообщила, что в транспортном средстве находилось более 100 человек, много тел во время пожара были сожжены до неузнаваемости.
Как сообщал УНИАН, в апреле этого года в Конго 40 человек погибли в результате аварии лодки.
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