В Конго в ДТП с автобусом 30 пассажиров сгорели заживо

В автобусе находилось более 100 человек, много тел во время пожара сгорели до неузнаваемости.

В Конго перевернулся и загорелся автобус с более чем ста пассажирами, в результате чего по меньшей мере 30 человек погибли.

Об этом сообщает телеканал Aljazeera со ссылкой на Красный крест, передает Украинская правда.

"По меньшей мере 30 человек погибли в воскресенье, когда заполненный автобус вылетел с дороги на шоссе к западу от столицы Демократической Республики Конго город Киншаса и загорелся", - говорится в сообщении.

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Предполагается, что у автобуса отказали тормоза.

Пострадавшая пассажирка сообщила, что в транспортном средстве находилось более 100 человек, много тел во время пожара были сожжены до неузнаваемости.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года в Конго 40 человек погибли в результате аварии лодки.