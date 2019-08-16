В Канаде в результате взрыва газа из-за ДТП разрушены 7 домов, есть пострадавшие

Эвакуированы жители около 100 домов, власть была вынуждена выкупить номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить людей.

В городе Лондон в канадской провинции Онтарио женщина на автомобиле врезалась в дом, в результате чего взорвался газ.

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Семь человек пострадали, столько же домов разрушены, сообщает Громадське со ссылкой на CBC.

Сейчас среди семи пострадавших один человек остается в больнице, это один из пожарных, которые ликвидировали последствия инцидента.

По данным местных спасателей, эвакуированы жители около 100 домов, власти были вынуждены выкупить номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить людей.

*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27@LdnOntFire@CityofLdnOnt@MLPS911pic.twitter.com/6pWcdhhzn6 — London Police ON (@lpsmediaoffice) August 15, 2019

Правоохранители задержали 23-летнюю девушку, которая была за рулем автомобиля, ей предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, превышении скорости и причинении телесных повреждений. Судебное заседание назначено на 4 сентября.

Ранее УНИАН сообщал, что в итальянском городке Рокка ди Папа, расположенном примерно в 30 километрах от столицы, произошел мощный взрыв бытового газа.