цей матеріал доступний українською

В Канаде в результате взрыва газа из-за ДТП разрушены 7 домов, есть пострадавшие

02:08, 16 августа 2019
Мир
21 0
В Канаде в результате взрыва газа из-за ДТП разрушены 7 домов / фото twitter.com/lpsmediaoffice

Читайте такжеВ торговом центре во Флориде произошел мощный взрыв, есть пострадавшие (видео)

Семь человек пострадали, столько же домов разрушены, сообщает Громадське со ссылкой на CBC.

Сейчас среди семи пострадавших один человек остается в больнице, это один из пожарных, которые ликвидировали последствия инцидента.

По данным местных спасателей, эвакуированы жители около 100 домов, власти были вынуждены выкупить номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить людей.

Правоохранители задержали 23-летнюю девушку, которая была за рулем автомобиля, ей предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, превышении скорости и причинении телесных повреждений. Судебное заседание назначено на 4 сентября.

Ранее УНИАН сообщал, что в итальянском городке Рокка ди Папа, расположенном примерно в 30 километрах от столицы, произошел мощный взрыв бытового газа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Канада#ДТП#взрыв газа