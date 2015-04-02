Обама снял мораторий на поставки вооружений Египту

После телефонных переговоров между президентами США и Египта Бараком Обамой и Абделем Фаттахом аль-Сиси, американская сторона снимает мораторий на поставки определенных видов вооружений Египту, передает DW.DE.

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Согласно сообщению пресс-службы Белого дома, наложенный в 2013 года мораторий касался поставок истребителей F-16 египетским ВВС. Кроме того, Барак Обама одобрил поставки 20-ти ракет типа Harpoon и вооружений для танков Abrams, которые находятся на вооружении египетских вооруженных сил. По данным Белого дома, решение президента Барака Обамы отражает "реальные вызовы безопасности XXI века".

В свою очередь египетский президент приветствовал решение США. По словам главы египетского государства, это отвечает общим "стратегическим целям" обеих стран. Это касается прежде всего "усилий для проведения борьбы с экстремистами и террористами и обеспечения безопасности на Синайском полуострове", - отметил египетский президент.

США приостановили выполнение контракта на поставки боевых самолетов F-16 Египту после свержения президента Мухаммеда Мурси в результате путча военных. Впрочем, Вашингтон избегал тогда выражений "переворот" и "путч", ибо это заставило бы полностью приостановить поставки вооружений в эту ближневосточную страну.

Напомним, Египет вошел в коалицию, которая под эгидой Саудовской Аравии наносит удары по позициям боевиков в Йемене. Кроме того, египетские войска проводят операции против исламистов в соседней Ливии. Ежегодно США предоставляют Каиру поддержку объемом $1,5 млрд, из них $1,3 млрд идут на нужды военных.

Напомним, что менее чем два месяца назад Египет заключил соглашение с Францией о закупке 24-х боевых самолетов Rafale.