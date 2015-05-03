В России участники автопробега по фронтовым дорогам намертво застряли в грязи

22:47, 03 мая 2015
Мир
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В российской Карелии несколько автомобилей, которые участвовали в патриотическом автопробеге, посвященном 70-летию победы над немецко-фашистскими захватчиками, намертво застряли в грязи.

stolica.onego.ru/vk.com/lahden

Большинство автомобилистов в конце концов вернулись обратно, сообщает издание Столица на Онего.

Маршрут автопробега стартовал в городе Лахденпохья и должен был закончиться в поселке Элисенваара.

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Однако фронтовые дороги, по которым хотели проехать российские патриоты, заставили 4/5 участников пробега вернуться обратно. До конца маршрута колонна приехала с большими потерями.

Всего в заезде принимали участие 35 машин.

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