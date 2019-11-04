Washington Post: Теория о вмешательстве Украины в выборах США может происходить из России

Двое людей из окружения Трампа, которые настроили его против Киева, имеют сомнительные связи с Москвой.

Тот факт, что два крупнейших скандала президентства Дональда Трампа связаны с Россией и Украиной, которые сейчас в состоянии конфликта, может показаться странной случайностью. Но все больше вещей свидетельствуют, что это совсем не так.

Часть документов дела о вмешательстве России в американские выборы, которое вел специальный прокурор Роберт Мюллер, была опубликована в минувшие выходные. Они указывают на то, что теорию заговора в отношении Украины пропагандировали двое помощников Трампа, которые стали центральными фигурами российского дела. Это Пол Манафорт и Майкл Флинн. Эту историю также усиливал партнер Манафорта Константин Килимник, - пишет Washington Post.

Троица постаралась, чтобы убедить Трампа в том, что все, в чем обвиняют Россию в контексте выборов 2016 года, на самом деле якобы сделала Украина. Хотя разведка США и Мюллер опровергли это. Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани с того времени пытались заставить Киев расследовать эти обвинения. Их усилия включали даже блокировку военной помощи на сотни миллионов долларов, а также встречи с президентом Владимиром Зеленским. Вероятное требование обмена политическими услугами теперь в центре процедуры импичмента, запущенную Палатой представителей.

Для резюме стоит отметить, что трое названных мужчин имеют сомнительные связи с Россией. Двое из них, а именно Манафорт и Флинн, осужденные преступники. А еще один, Константин Килимник, в статусе обвиняемого. Но Трамп до этого времени пытается доказать их теорию.

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Бывший член избирательной команды Трампа Рик Гейтс сказал следователям, что троица подсунула украинскую теорию заговора американскому президенту. Согласно документам Мюллера, Гейтс рассказал, что "Флинн твердо настаивал на непричастности России к взлому". Он говорил Трампу, что разведка США "не способна это выяснить". В свою очередь, Манафорт говорил, что хакерскую атаку на почтовый сервер Демократической партии, "вероятнее всего, устроили украинцы, а не россияне". Гейтс сказал, что Манафорт "повторил" эту теорию за Килимником, который также говорил, что атака могла быть проведена "российскими оперативниками в Украине".

Расследование Мюллера показало, что Килимник, который был партнером Манафорта в Украине, все это время поддерживал связь с российской разведкой. Ему объявили обвинение. Хотя Килимник находится за пределами США и привлечь его к суду пока не возможно. Впрочем, он не единственный, у кого есть сомнительные связи с Россией.

Бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт больше десяти лет поддерживал связи с российскими користными интересами. Он получил почти 13 миллионов долларов от пророссийской партии в Украине. New York Times писало в июле 2017 года, что Манафорт задолжал пророссийским кругам в Украине 17 миллионов долларов. Он и Гейтс вели бизнес с российским олигархом Олегом Дерипаской, который подал на них в суд и требовал вернуть 19 миллионов. Есть доказательства, что в 2006 году Манафорт подписал контракт с Дерипаской на 10 миллионов долларов в год. За эти деньги американец должен был добиться чего-то, что бы "хорошо послужило правительству Путина". Другие доказательства указывают на то, что Манафорт взял у Дерипаски 10 миллионов в долг.

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Связи Флинна с Россией скромнее. Но он принял ряд странных решений. В 2013 году, будучи главой военной разведки в администрации Барака Обамы, он стал первым чиновиником США, который посетил ГРУ. Флинн потом хотел пригласить офицеров российской разведки в США и придерживался этого плана даже после того, как Россия аннексировала Крым. Оставив пост в администрации Обамы, в 2015 году Флинн сидел рядом с Владимиром Путиным на вечеринке российского пропагандистского телеканала RT. За это он получил 45 тысяч долларов. Того года россияне заплатили ему еще 23 тысячи.

В начале 2017-го Флинн не долго был советником Трампа по национальной безопасности. Он солгал вице-президенту Майку Пенса и следователям о разговоре с российским послом Сергеем Кисляком, утверждая, что не обсуждал санкции США против России во время переходного периода. Этого хватило, чтобы Генпрокурор США Салли Йейтс предупредила Белый дом, что Флинн уязвим перед российским шантажом. Впоследствии, его признали виновным во лжи следствию.

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В итоге один из двух мужчин, которых обвинили в связях с Россией, солгал следователям о своих контактах с российскими интересами и сыграл важную роль в убеждении Трампа, что Россия не вмешивалась в выборы в 2016 году. Вместо этого эти мужчины указали пальцем на российского врага - Украину. Трамп уцепился за эту теорию и продвигает ее уже три года. Сейчас эта безосновательная выдумка поставила его под угрозу импичмента. Учитывая то, что целью России всегда было дестабилизировать Запад, а не поддерживать Трампа, она, очевидно, получила больше, чем надеялась.