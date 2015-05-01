Непал дал добро на посадку самолета для эвакуации украинцев - ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас самолет находится в столице Индии Нью-Дели.

Украинская экспедиция в составе представителей ГСЧС и МИД вылетела в район землетрясения для осуществления эвакуации граждан Украины. В состав группы вошли психологи, специалисты медицины катастроф, Службы спасения и спасатели, которые будут координировать действия по осуществлению эвакуации. На борту самолета Ил-76 Минобороны находится исполняющий обязанности председателя ГСЧС Зорян Шкиряк, который будет контролировать процесс перевозки граждан.

Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. Затем произошла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7.

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Количество жертв землетрясения составляет более 6,2 тысячи человек, раненых – почти 14 тысяч.

По данным Департамента политики и коммуникаций МИД Украины на территории Непала находятся 196 украинцев.

Информация о погибших (пострадавших) украинцев отсутствует, но с 40 соотечественниками не удается выйти на связь.