"Контрпример": друг Трампа назвал Илона Маска отрицательным героем для молодежи

Советник Трампа Питер Тиль сравнил его с бывшим генеральным директором Apple Стивом Джобсом.

Член правления Facebook и советник президента США Дональда Трампа Питер Тиль заявил, что Илон Маск — негативный герой, потому что ему настолько трудно подражать, что молодые люди даже не пытаются, передает CNBC.

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Он утверждает, что если спросить у молодого человека, почему он не стремится стать таким как Илон Маск, то он ответит: «Это слишком сложно, я не смогу добиться подобного».

«Илон — контрпример», — сказал Тиль, сравнивая его с бывшим генеральным директором Apple Стивом Джобсом, которого считает единственным великим новатором.