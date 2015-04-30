Катар закупит у Франции истребители
17:04, 30 апреля 2015Мир
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Катар намерен купить у Франции 24 истребителя Dassault Rafale ("Шквал").
Катар купит у Франции истребители / sites.google.com
Об этом сообщили в администрации французского президента, передает Би-би-си. Планируется, что глава государства Франсуа Олланд 4 мая приедет в Доху, где будет подписан контракт.
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По словам близких к переговорам источников агентства Франс-пресс, сделка - дело решенное.
Как сообщает Рейтер со ссылкой на представителя министерства обороны Франции, сумма контракта составляет $7,06 млн.
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