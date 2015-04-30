Во Франции откроют центр для возвращающихся домой джихадистов

16:42, 30 апреля 2015
Мир
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Во Франции до конца года откроется центр, который будет помогать реинтеграции в общество молодых джихадистов, которые возвращаются из конфликтных зон.

REUTERS

"Структура будет создана до конца года, чтобы на добровольной основе взять на себя ответственность за молодых людей, которые возвращаются из зон конфликтов и которые не преследуются законом", - сказал премьер-министр Франции Мануэль Вальс, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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Франция является одной из ведущих стран Запада, из которых отправляются добровольцы в Сирию и Ирак, и более сотни из них уже вернулись домой, чтобы оказаться в тюрьме. Их защитники говорят, что суровые условия содержания превращают их в настоящих преступников.

Есть также и те, особенно молодые женщины, которые вернулись разочарованными и полными раскаяния. До сих пор у Франции не было плана по реинтеграции таких людей.

Пока неизвестно, сколько джихадистов будут, возвращаясь, обращаться за помощью в такой центр, однако наибольшее внимание будет обращено на тех, кто принадлежал к террористическим ячейкам, совершившим атаки во Франции.

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