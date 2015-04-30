Во Франции откроют центр для возвращающихся домой джихадистов
Во Франции до конца года откроется центр, который будет помогать реинтеграции в общество молодых джихадистов, которые возвращаются из конфликтных зон.
"Структура будет создана до конца года, чтобы на добровольной основе взять на себя ответственность за молодых людей, которые возвращаются из зон конфликтов и которые не преследуются законом", - сказал премьер-министр Франции Мануэль Вальс, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.
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Франция является одной из ведущих стран Запада, из которых отправляются добровольцы в Сирию и Ирак, и более сотни из них уже вернулись домой, чтобы оказаться в тюрьме. Их защитники говорят, что суровые условия содержания превращают их в настоящих преступников.
Есть также и те, особенно молодые женщины, которые вернулись разочарованными и полными раскаяния. До сих пор у Франции не было плана по реинтеграции таких людей.
Пока неизвестно, сколько джихадистов будут, возвращаясь, обращаться за помощью в такой центр, однако наибольшее внимание будет обращено на тех, кто принадлежал к террористическим ячейкам, совершившим атаки во Франции.