Франция увеличит оборонный бюджет из-за угроз терактов и военных операций
15:52, 29 апреля 2015Мир
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Франция увеличит оборонный бюджет в связи с высоким уровнем террористической угрозы и необходимостью проведения военных операций за рубежом.
REUTERS
Об этом сообщил президент страны Франсуа Олланд, передает Би-би-си. По словам главы государства, расходы на оборону будут увеличены на 3,8 млрд евро ($4,1 млрд) в течение ближайших четырех лет.
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Кроме того, планируется отменить часть запланированных ранее сокращений в рядах военнослужащих: из 34 тыс. рабочих мест, которые планировалось сократить, будут сохранены 18,5 тыс..
Президент также сообщил, что для охраны особо важных объектов страны будут привлечены около 7 тыс. военнослужащих.
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