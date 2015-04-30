МИД Литвы вызывает посла РФ из-за российских кораблей в Балтийском море

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в четверг сказал, что Россия препятствует проведению работ, требуя, чтобы во время ее военных учений в Балтийском море суда меняли курс, передает Delfi.

По словам министра, таким образом Москва нарушает конвенцию ООН.

"В ближайшее время будет вызван посол России, и мы заявим протест", - сказал министр.

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По словам Линкявичюса, Литва уже направила России три такие ноты, однако ответа не получила.

"Это, к сожалению, повторяется не первый раз с марта месяца. ВМС Российской Федерации, на наш взгляд, нарушают Конвенцию ООН по морскому праву, нарушает право международного судоходства и препятствует экономической деятельности в экономической зоне", - сказал Линкявичюс.

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО увеличит интенсивность учений в Балтийском регионе из-за действий РФ.