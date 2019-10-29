В Британии из-за отсрочки Brexit переплавят 10 тысяч памятных монет

Изначально памятные монеты планировали продавать коллекционерам по 10 фунтов за штуку.

В память о Brexit казначейство Великобритании ранее отчеканило десять тысяч монет номиналом 50 пенсов с датой 31 октября. Теперь эти монеты вынуждены расплавить из-за новой отсрочки.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Sky News.

Изначально памятные монеты планировали продавать коллекционерам по 10 фунтов за штуку.

В казначействе отметили, что переплавку монет будут осуществлять за «средства собственных доходов», а не за деньги налогоплательщиков. В ведомстве также отметили, что когда страна все-таки выйдет из ЕС, будет отчеканена новая памятная монета.

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Ранее Европейский Союз согласился отсрочить до 31 января выход Великобритании из объединения. Однако отсрочка может быть отменена, если до 31 января Великобритания примет все необходимые законодательные процедуры для выхода из ЕС.

Новое соглашение о выходе Великобритании из ЕС было утверждено 17 октября на саммите Европейского Союза. Тогда премьер Борис Джонсон был вынужден попросить об отсрочке Brexit до 31 января.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, который показал, что 52% британцев предпочитают покинуть Евросоюз. 29 марта 2017 года Великобритания официально сообщила Европейскому союзу о своем намерении покинуть ЕС, запустив процедуру Brexit. Сообщалось, что окончательная стоимость Brexit для Британии может достичь 55 млрд евро. Эту сумму страна будет выплачивать ЕС до 2064 года.