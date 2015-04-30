Кадыров готов дать показания по делу об убийстве Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если его показания помогут в расследовании убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, то он «с удовольствием поможет следствию».

Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я готов дать показания с удовольствием. Какие проблемы. Если тем более требуют дети. Если докажут, что убил Заур Дадаев, то пусть он посидит в тюрьме срок, который ему назначит суд. Если человек совершает преступление, то он должен нести за это ответственность»,- сказал Кадыров.

Между тем глава Чечни отметил, что ему интересно узнать, какие именно вопросы возникли к нему у адвокатов Бориса Немцова.

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«Мне интересно, что они говорят, как они говорят, почему у них ко мне вопросы. Они говорят, что якобы Кадыров когда-то сказал Немцову, а я не помню этого. Просто Немцов, остальные, та пятая колонна, когда их начинают забывать, то они сразу про меня вспоминают, чтобы определенное население России заговорило о Кадырове, чтобы они были наплаву», - заключил Кадыров.

Напомним, оппозиционного политика застрелили поздно вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. По делу проходят пять человек.