"Ночные волки" объяснили, каким образом попали на территорию ЕС

Байкеры из российского клуба «Ночные волки», который считается приближенным к президенту РФ Владимиру Путину, участвующие в мотопробеге, въехали на территорию Чехии.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель мотопробега Андрей Бобровский.

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«Я в Москве нахожусь, потому что я с аннулированной визой, для меня этот процесс закончился. Я не участвую с точки зрения организатора в этом деле, но я теперь занимаюсь координацией на месте. Часть наших участников в Остраве находятся, так как мы планируем мероприятия с консульством в честь 70-летия освобождения Остравы»,- сказал он.

По его словам, мотоколонна движется по запланированному маршруту.

Напомним, ранее в официальном блоге байкеров в «Живом Журнале» появилась информация, что участники пробега пересекли границу с ЕС и направляются в Братиславу. При этом границу с каким государством и какими методами байкеры ее пересекли, не уточнялось.