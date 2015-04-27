"Ночные волки" убеждают польских пограничников, что они - туристы и члены "Мемориала славы и победы"

Группа российских байкеров, которые сегодня пытаются пересечь границу с Польшей, заявляют, что принадлежат к организации «Мемориал славы и победы».

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь Надбужанского отдела Польской пограничной службы Дариуш Сеницкий.

«Они декларируют, что являются членами «Мемориала славы и победы», - сказал он и добавил, что проверка группы в составе около 10 байкеров еще продолжается.

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«Для нас нет значения, это «Ночные волки» или нет. Они должны выполнять действующее в Польше и в Европейском Союзе законодательство», - сказал Сеницкий, комментируя сообщения российских СМИ, что члены именно этого скандального клуба пытаются попасть в Польшу.

По его словам, польские пограничники пропустили двух байкеров на мотоциклах с российскими номерами, один из которых имел польское гражданство.

Сеницкий отметил, что еще несколько российских байкеров были пропущены вчера, и ни одному из мотоциклистов на пунктах пропуска, за который отвечает Надбужанский отдел, пограничники не запрещали въезд.

Польские СМИ сообщают, что «Ночные волки» около часа давали интервью средствам массовой информации в Беларуси перед тем, как отправиться на границу с Польшей.

Радиостанция RMF FM отмечает, что байкеры не имеют на себе никаких опознавательных знаков, по которым можно идентифицировать их принадлежность к «Ночным волкам», а они сами не признаются в том, что принадлежат к этому клубу. «Нет, я турист. Еду посмотреть на итальянские горы, прекрасную природу», - сказал польскому журналисту один из байкеров, который уже пересек границу.

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В то же время это противоречит тому, что говорит часть польских байкеров, которые прибыли в пункт пропуска Тересполь-Брест, чтобы встретить российских мотоциклистов и вместе с ними проехаться по Польше.

«Они говорят, что группа, которую проверяют на границе, - это «Ночные волки», с которыми они поддерживают постоянный контакт», - сообщает радиостанция и добавляет, что на границу приехали несколько десятков польских байкеров.

По информации Gazeta Wyborcza, один из польских мотоциклистов и член новой пророссийской партии «Смена» начали оскорблять журналистов, которые собрались в пункте пропуска и следят за пересечением границы российскими байкерами. В частности, они с криками набросились на представителей СМИ и заявили, что российские байкеры не могут представлять никакой угрозы для Польши.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля МИД Польши сообщил, что «Ночные волки» не смогут въехать на территорию Польши, поскольку российская сторона не предоставила полной и необходимой информации относительно их пребывания на польской территории.

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«Ночные волки» заявляли о планах проехаться из Москвы в Берлин, посетив города в Беларуси, Польше, Чехии, Словакии и Австрии в рамках якобы празднования 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Глава польского правительства Эва Копач назвала акцию россиян «исключительной провокацией». Против рейда байкеров высказались также в Чехии и Германии.