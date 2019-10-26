Microsoft получит $10 миллиардов от Пентагона за создание инфраструктуры хранения данных

Американские военные хотят заменить свои устаревшие компьютерные сети единой "облачной" системой.

Компания Microsoft получит 10 млрд долларов от министерства обороны США за создание инфраструктуры хранения данных.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на ВВС и пресс-службу Пентагона.

Американские военные хотят заменить свои устаревшие компьютерные сети единой "облачной" системой.

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Microsoft в течение 10 лет должен разработать и ввести соответствующий функционал. Компания взяла на себя обязательство провести на основе искусственного интеллекта необходимый анализ и безопасно разместить секретные военные данные в "облачных" сервисах.

Ранее наиболее вероятным исполнителем этих работ считалась другая компания - Amazon. Она является крупнейшим поставщиком "облачных" услуг в мире. Там уже выразили свое удивление от выбора Пентагоном партнера. В Amazon надеются, что министерство обороны пересмотрит свое решение и тщательнее сравнит предоставленные предложения, что "приведет к другому выводу".