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Microsoft получит $10 миллиардов от Пентагона за создание инфраструктуры хранения данных

23:57, 26 октября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на ВВС и пресс-службу Пентагона.

Американские военные хотят заменить свои устаревшие компьютерные сети единой "облачной" системой.

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Microsoft в течение 10 лет должен разработать и ввести соответствующий функционал. Компания взяла на себя обязательство провести на основе искусственного интеллекта необходимый анализ и безопасно разместить секретные военные данные в "облачных" сервисах.

Ранее наиболее вероятным исполнителем этих работ считалась другая компания - Amazon. Она является крупнейшим поставщиком "облачных" услуг в мире. Там уже выразили свое удивление от выбора Пентагоном партнера. В Amazon надеются, что министерство обороны пересмотрит свое решение и тщательнее сравнит предоставленные предложения, что "приведет к другому выводу".

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Теги: #Пентагон#Microsoft