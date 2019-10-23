ЕС создал целевую группу, которая будет заниматься Brexit и будущими отношениями с Британией

UKTF возглавит главный переговорщик Еврокомиссии в вопросе Brexit Мишель Барнье.

ЕС создал Целевую группу по вопросам отношений с Соединенным королевством. Она будет завершать переговоры по Brexit и дальнейшими отношениями с Великобританией.

Группу создали в составе Гендиректората Еврокомиссии, пишет Радио Свобода.

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Кроме того, группа также будет отвечать за подготовку к «жесткому» выходу Британии из ЕС. Руководить группой будет президент Еврокомиссии в тесном сотрудничестве с Генеральным секретариатом и всеми соответствующими службами.

UKTF возглавит главный переговорщик Еврокомиссии в вопросе Brexit Мишель Барнье. Решение о ее создании вступит в силу 16 ноября, независимо от того, состоится ли Brexit 31 октября.

Великобритания и Европейский Союз договорились о "большом" новом соглашении о Brexit только на этой неделе. Стороны сумели договориться о ключевой преграде и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Отметим, что в сентябре депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставляет премьера просить о новой отсрочке Brexit.