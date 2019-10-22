Партия премьера Трюдо победила на выборах в Канаде
08:22, 22 октября 2019Мир
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В то же время победа не гарантировала провластной политической силе большинства в парламенте.
Джастин Трюдо / REUTERS
Либеральная партия действующего премьер-министра Джастина Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде.
В то же время победа не гарантировала провластной политической силе большинства в парламенте, сообщает Радио Свобода.
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Либералы получили 155 мест, однако для большинства необходимо минимум 170 мест. 122 места получат консерваторы.
Результаты выборов свидетельствуют о том, что для реализации законодательных инициатив Трюдо понадобится поддержка новой демократической партии, которая получила 25 мест в парламенте.
Как сообщал УНИАН, в сентябре Трюдо распустил парламент и объявил о старте избирательной кампании.
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