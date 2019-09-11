Трюдо распустил парламент Канады

Выборы канадского парламента назначены на 21 октября.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распустил парламент и объявил о старте избирательной кампании.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на Global News.

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Так, по словам главы канадского правительства, голосование на 43-х всеобщих выборах в Канаде состоится 21 октября.

«Несколько минут назад я встретился с ее высочеством генерал-губернатором, которая удовлетворила мою просьбу о роспуске парламента. Канадцы пойдут на выборы 21 октября», — сказал Трюдо.

Как сообщал УНИАН, Канада не поддерживает возврат России в G7. Джастин Трюдо считает, что России еще предстоит изменить свое поведение, которое привело к ее изгнанию в 2014 году.