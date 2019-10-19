Почти миллион британцев вышли на массовые протесты в Лондоне с требованием повторного референдума о Brexit (фото, видео)
Сотни тысяч людей 19 октября приняли участие в марше против Brexit, который проходит в центре британской столицы. Участники собрались возле Мраморной арки в Гайд-парке, после чего толпа отправилась по улице Парк-лейн в направлении британского парламента.
Об этом пишет BBC.
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Площадь перед зданием Вестминстерского дворца, где законодатели обсуждают соглашение с Евросоюзом по Brexit, станет пунктом конечного назначения демонстрантов. У стен парламента активисты намерены произнести речи против предстоящего "развода" королевства с Евросоюзом.
Организатором протестов выступает организация People's Vote, цель которой - добиться повторного референдума о членстве страны в ЕС. Она ранее заявляла о намерении вывести 19 октября на улицу более миллиона человек, как ей это уже удавалось в марте этого года. Пока, судя по всему, до этой отметки еще далеко, впрочем, на руку организаторам хорошая погода - в Лондоне не по-осеннему тепло, сухо и ярко светит солнце.
Incredible to watch the sea of people on the #PeoplesVoteMarch as we take part in the #BrexitDebate.— David Lammy (@DavidLammy) October 19, 2019
As Nelson Mandela said, "the real makers of history are the ordinary men and women of our country"
Politicians have got to give the public the final say.pic.twitter.com/m4fs4PdkDa
Напомним, в субботу в Палате общин британского парламента должно пройти голосование по соглашению с ЕС по Brexit, о достижениях которой было объявлено 17 октября, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашение о Brexit было согласована между британскими и европейскими переговорными командами перед встречей европейских лидеров в Брюсселе.
Палата общин британского парламента уже проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочено даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.