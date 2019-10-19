Почти миллион британцев вышли на массовые протесты в Лондоне с требованием повторного референдума о Brexit (фото, видео)

К слову, именно сегодня британское правительство вновь проголосовало за отсрочку выхода из ЕС.

Сотни тысяч людей 19 октября приняли участие в марше против Brexit, который проходит в центре британской столицы. Участники собрались возле Мраморной арки в Гайд-парке, после чего толпа отправилась по улице Парк-лейн в направлении британского парламента.

Об этом пишет BBC.

Читайте такжеБританский парламент проголосовал за новую отсрочку Brexit

Площадь перед зданием Вестминстерского дворца, где законодатели обсуждают соглашение с Евросоюзом по Brexit, станет пунктом конечного назначения демонстрантов. У стен парламента активисты намерены произнести речи против предстоящего "развода" королевства с Евросоюзом.

Организатором протестов выступает организация People's Vote, цель которой - добиться повторного референдума о членстве страны в ЕС. Она ранее заявляла о намерении вывести 19 октября на улицу более миллиона человек, как ей это уже удавалось в марте этого года. Пока, судя по всему, до этой отметки еще далеко, впрочем, на руку организаторам хорошая погода - в Лондоне не по-осеннему тепло, сухо и ярко светит солнце.

Incredible to watch the sea of people on the #PeoplesVoteMarch as we take part in the #BrexitDebate.



As Nelson Mandela said, "the real makers of history are the ordinary men and women of our country"



Politicians have got to give the public the final say.pic.twitter.com/m4fs4PdkDa — David Lammy (@DavidLammy) October 19, 2019

Напомним, в субботу в Палате общин британского парламента должно пройти голосование по соглашению с ЕС по Brexit, о достижениях которой было объявлено 17 октября, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашение о Brexit было согласована между британскими и европейскими переговорными командами перед встречей европейских лидеров в Брюсселе.

Палата общин британского парламента уже проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочено даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.