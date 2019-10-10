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Мораторий на смертную казнь: ПАСЕ призвала ряд стран отказаться от ее применения

07:49, 10 октября 2019
Мир
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Обращение приурочено к 17-му Всемирному дню против смертной казни / Flickr l

Читайте такжеВ Брунее вводят смертную казнь за однополый секс и супружеские изменыСоответствующее заявление обнародовал комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека.

Отмечается, что обращение приурочено к 17-му Всемирному дню против смертной казни, который отмечается 10 октября.

«Комитет призывает такие страны, как США, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Марокко, а также Беларусь и Палестинская автономия, ввести мораторий на смертную казнь и немедленно отменить ее на законодательном уровне», – заявили в ПАСЕ.

В ассамблее напомнили, что в 2018 году в 50 странах к казни приговорили минимум 19 тысяч человек, 690 приговоров были приведены в исполнение.

Как сообщал УНИАН, ранее ПАСЕ призвала США запретить смертную казнь.

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Теги: #ПАСЕ#смертная_казнь