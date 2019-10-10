Турция обстреляла тюрьму с террористами ИГ в Сирии

По данным Минобороны Турции, войска нанесли удары по 181 объекту, которые принадлежали курдским формированиям.

Турецкие войска обстреляли с воздуха тюрьму в Сирии, в которой содержались террористы «Исламского государства».

Читайте такжеОперация Турции в Сирии: среди первых погибших восемь мирных жителей - СМИ

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра координации и военных операций «Сирийских демократических сил» (СДС).

«Турция стремится подорвать все усилия и достижения, которые мы достигли в ходе нашей борьбы с ИГ», - говорится в сообщении.

One of the prisons that ISIS detainees held in was struck by Turkish airstrike. Turkey is aiming to undermine all successful efforts and achievements that we gained during our fighting against #ISIS. — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

В то же время Минобороны Турции сообщило, что войска нанесли удары по 181 объекту, которые принадлежали курдским формированиям.

Как сообщал УНИАН, Турция начала операцию «Источник мира» на территории Сирии. Цель операции, по словам Эрдогана, борьба с террористическим «Исламским государством» и курдскими формированиями в районе южной границы Турции. Операция позволит обеспечить зону безопасности на границе с Сирией, что позволит сирийским беженцам вернуться домой, добавил президент Турции.

Намерения Турции начать операцию против курдов — союзников США были раскритикованы в Вашингтоне. Президент Дональд Трамп предостерег Эрдогана от начала операции.