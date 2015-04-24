В США со Статуи Свободы из-за угрозы теракта срочно эвакуировали людей (фото, видео)

Как сообщает CBS со ссылкой на пресс-секретаря парка Свободы, в 911 позвонил неизвестный и сообщил о заложенной бомбе в одном из шкафчиков для посетителей, передает Новое Время.

После прибытия саперов с собаками взрывчатки в указанном месте так и не обнаружили, однако в целях безопасности эвакуацию решили продолжить, причем не только статуи, но и целого острова.

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В результате на причале образовалась огромная очередь ожидающих паром людей.

Отмечается также, что эвакуировали людей со Статуи Свободы так быстро, что многие не успели забрать свои личные вещи, оставленные в шкафчиках на хранение.

Работа парка Свободы приостановлена до завершения расследования.