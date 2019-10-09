Business Insider: Выход США из Сирии и соглашения об открытом небе станет подарком для Путина

Белый дом неожиданно дал Кремлю сразу две внешнеполитические победы как раз на день рождения российского автократа.

В понедельник 7 октября президент России Владимир Путин праздновал день рождения. И вероятно в этот день он получил две внешнеполитические победы от США в подарок. Администрация Дональда Трампа недавно приняла два внешнеполитических решения, от которых, по мнению конгрессменов от обеих партий, выигрывает только Россия.

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что президент Дональд Трамп объявил о решении вывести тысячу солдат США с севера Сирии. Этот шаг не просто поставил под угрозу курдов, которые были союзниками американской армии в войне против «Исламского государства». Он также стал признаком победы группы вражеских стран, среди которых и Россия.

«Преждевременный вывод войск США из Сирии пойдет на пользу только России, Ирана и режима Башара Асада», - сказал лидер большинства в Сенате республиканец Митч МакКоннелл.

«Это повысит риск того, что «Исламское государство» и другие террористические организации перегруппируются», - добавил он.

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Между тем, письмо от председателя комитета по иностранным делам в Палате представителей Элиота Энджела разоблачило намерение администрации Трампа вывести США из Соглашения об открытом небе. Это соглашение о военной прозрачности, участие в которой принимают сейчас 34 страны, включая Россию. Энджел, который входит в Демократическую партию, отметил, что эти договоренности играют особенно важную роль в проверке, чтобы Россия «не пошла на дальнейшую агрессию против Украины».

Издание останавливается на каждом из решений более подробно. Вывод войск из Сирии пошло на пользу Турции, Ирану и «Исламском государстве». Однако, этим воспользуется и Россия, которая стратегически поддерживала режим сирийского диктатора Башара Асада, в частности с помощью своих ВВС. Вмешательство России в сирийскую войну было в основном обслуживанием собственных интересов. Так как Кремль пытался усилить свое влияние на мировой арене, а также проверить свою армию и новое оружие.

Директор RAND в Центре глобальных рисков и безопасности Эндрю Параилити пояснил интересы России в сирийской войне, разбив их на три главные причины. Во-первых, Кремль помогает союзнику, во-вторых, воюет с терроризмом, а в-третьих – бросает вызов глобальной роли США. Вдобавок Россия управляет военной базой в Тартусе. И это единственная ее база за пределами территории бывшего СССР. Вывод войск США из Сирии сейчас даст России больший контроль над регионом, а также вручит ей рычаг воздействия на страны, которые добиваются завершения конфликта.

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«Если кто-то хочет вести переговоры о конце войны, он не сможет игнорировать взгляды России на то, как она должна закончиться», - сказала профессор международных отношений Лондонской школы экономики Маргот Лайт.

Она добавила, что главное для Путина – показать, что Россия – великая сила, с которой придется считаться.

Между тем, демократ Энджел отправил свое письмо советнику Трампа по национальной безопасности Роберту О'Браену относительно возможного выхода США из Соглашения об открытом небе. Документ предусматривает, что страны-участницы договоренностей обязаны за 72 часа предупреждать о наблюдательном полете над территорией другого государства. А последнее должно дать ответ в пределах одного дня.

Россия и США конфликтовали из-за соглашения, обвиняя друг друга в ограничении полетов. Сенатор Том Коттон призвал американскую сторону отказаться от договоренностей, потому что Россия не допускает самолеты к Калининградской области. А тем временем балтийский анклав становится все более милитаризированным. Энджел признал все эти беспокойства. Однако, он подчеркнул, что они «не дотягивают» до уровня нарушения соглашения.

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Исполнительный директор Ассоциации контроля вооружений Дэрил Кимболл не видит никакой пользы от того, что США выйдут из Соглашения об открытом небе.

«Это не дает никаких возможностей, которые нам были запрещены. Это также не оставит Россию без информации, которую она может собрать с помощью своих спутников. Соглашение укрепляет уверенность. И это особенно важно для наших союзников в Европе, особенно во времена роста напряженности между США и Россией», - пояснил эксперт.

Если США выйдут из договоренностей, это может еще больше осложнить диалог с Россией и подорвать попытки европейских союзников Америки, таких как Украина, которые пытаются сдержать агрессивный Кремль.