Bloomberg: Геополитическая важность Украины ускользает из поля зрения

Нельзя позволить, чтобы скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Заленським подорвал поддержку Запада, которая нужна стране возле ее границы с Россией.

Очень легко заблудиться в домашнем измерении бури, которая возникла вокруг не очень удачной телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в июле. Процедура импичмента, запущенная в Палате представителей, будет господствовать в новостях в течение ближайшего будущего.

Но из обсуждения совершенно выпала геополитическая важность Украины и то, как скандал повлияет на неопределенное будущее страны и целого региона. Об этом на страницах Bloomberg пишет бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

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Он вспоминает, что в 2009 году, когда он занял свою должность в альянсе, Европа была выбита из колеи коротким, но жестоким и эффективным вторжением в Грузию. Эта война войдет в военную историю как первый традиционный кинетический удар (с применением бомб, ракет, танков, истребителей, пехоты, и т. п), совмещенный с наступательной кибернетической операцией. Была также мощная пропаганда и стратегические меры дезинформации. Эта новая «гибридная война» против Грузии стала предвестником будущей и сокрушительной войны против Украины.

После провозглашения независимости от России в 1991 году в Украине царила нестабильная политика, однако она в целом склонялась в сторону Запада. Она стремилась запустить процесс обретения членства в ЕС. Кроме того, Киев стал заядлым, хоть и не очень умелым, партнером НАТО.

«Во времена моего командования силами альянса, Украина принимала участие во многих учениях. Она даже проводила некоторые из них, отправляла свои войска в Афганистан, принимала участие в миротворческих операциях на Балканах, поддерживала операции по борьбе с пиратами у берегов Восточной Африки. Я несколько раз посещал и в целом был поражен украинской армией, хоть и понимал, что правительственная коррупция была проблемой», - пишет Ставридис.

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Он напоминает, как в 2013 году украинцы, недовольны пророссийским правительством Виктора Януковича, вышли на Майдан. После этого Россия устроила вторжение, используя гибридные техники, которые она отработала на Грузии. Владимир Путин оккупировал Крым и развязал войну на Донбассе. Поскольку Киев только партнер, но не член НАТО, российское вторжение не обязывало альянс прислать армию на помощь. Но вместе с тем, НАТО и США начали поставлять военную и экономическую помощь Украине. Сначала во времена президентства Барака Обамы это было нелетальное оборудование, а потом и летальное, когда к власти пришел Дональд Трамп. Именно в заморозке этой помощи, в частности противотанковых ракет Javelin, обвиняют нынешнего президента США. Он якобы сделал это, чтобы надавить на Киев и заставить его начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Гантера.

Эта цепь событий имеет значение. Потому что сама Украина важна. Во-первых, Украина большая и гордая страна с большой историей независимости. Это самая большая страна во всей Европе с населением около 42 миллионов человек. Несмотря на то, что она в разные времена была частью Российской и Советской империй, у Украины есть свой язык, культура и мировоззрение.

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Сегодня она среди крупнейших в мире экспортеров продовольствия и стали. Ее географическое расположение на побережье богатого на углеводороды Черного моря, которое граничит со странами НАТО и Россией, тоже важное. Все это, а также большие промышленные возможности, делает Украину страной с наибольшим потенциалом в целом депрессивной части Европы. Во-вторых, Украина находится между Востоком и Западом.

«Украина не хочет быть ни прозападной, ни пророссийской. Мы хотим быть проукраинскими», - говорил Ставридису украинский генерал Григорий Педченко. Именно это и должно быть целью США: дать украинцам геополитическое пространство, чтобы принимать собственные решения о своем направление.

Путин, конечно, видит все иначе. В российской версии событий Украина «исторически» остается ключевым элементом так называемого «ближнего зарубежья», то есть круга стран-вассалов, которые обеспечивают России стратегическое пространство и участвуют в ее торговой системе. Еще после Оранжевой революции в 2004-м и Евромайдана в 2014-м году российский президент сосредоточился на том, чтобы подорвать украинскую демократию. И он беспощадно это сделал. Для Запада допустить полное возвращение Украины в орбиту России с помощью грубой силы – опасный прецедент. Бывшие страны Варшавского договора на Балканах и в Восточной Европе со страхом наблюдают за этим.

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И наконец, если позволить агрессии России достичь своих целей, это сильно подорвет глобальные дипломатические нормы и международные законы. Вторжение и оккупация Крыма была первым случаем со времен Второй мировой войны, когда в Европе были захвачены территории. Этот поступок Москвы осудили. За это ее наказали санкциями включительно с выдворением из состава G8. Если Запад бросит Украину сейчас, международное сообщество получит сигнал о том, что большие страны теперь могут очень легко «оторвать кусок» от меньших соседей.

Покинуть Украину из-за суматохи вокруг импичмента Трампа или усталость от необходимости разбираться с Путиным – это большая геополитическая ошибка для Запада. Нужно продолжить оказывать военную и экономическую помощь, включая наступательными системами вооружения, а также проводить подготовку. Нужно поощрить Евросоюз работать в направлении предоставления членства Украине. А также нужно расширить партнерство Украины и НАТО в измерении как учений, так и операций. Хотя украинское вступление в альянс вряд ли произойдет в ближайшее время, такие учения и сотрудничество имеют смысл для обеих сторон.

По всем этим причинам события в Украине выходят далеко за границы Европы. Какой бы не была причина, но решение Трампа заблокировать военную помощь было серьезной ошибкой. Потому что оно подрывает уверенность в США и западных гарантиях для всех их союзников, партнеров и друзей. Телефонный разговор Трампа с Зеленским не была плохой внутренней политикой. Это была ужасная геополитика.