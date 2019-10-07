В США бастуют 50 тысяч работников General Motors
00:59, 07 октября 2019Мир
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За последние 50 лет это крупнейшая забастовка работников корпорации в США.
REUTERS
Почти 50 тысяч работников автомобильной корпорации General Motors три недели бастуют, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.
Об этом сообщает Голос Америки.
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По словам участников страйка, который начался еще 15 сентября, компания получает миллионную прибыль, но зарплаты не увеличивает.
В свою очередь руководство корпорации отрицает многомиллионную прибыль. По их словам, в последние годы доходы, наоборот, падают из-за замедления глобальной экономики.
За последние 50 лет это крупнейшая забастовка работников корпорации в США.
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