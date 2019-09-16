Более 50 тысяч сотрудников General Motors объявили забастовку (видео)
18:48, 16 сентября 2019Транспорт
223 0
Работники американского автомобильного концерна General Motors объявили общенациональную забастовку.
Иллюстрация REUTERS
Более 50 тысяч человек, которые работают на заводе General Motors (GM), устроили забастовку в Детройте.
Читайте такжеПилоты Ryanair начали крупнейшую в истории авиакомпании забастовку (видео)
Об этом сообщает ТСН.ua.
"Производство "Шевроле" и "Кадиллаков" под угрозой. Работники американского автомобильного концерна General Motors объявили общенациональную забастовку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на работу не вышли более 50 тысяч работников и таким образом остановили производство на 33 заводах.
Подробнее можно узнать из видеоматериала:
Более 50 тысяч сотрудников компании General Motors объявили забастовку
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter