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Более 50 тысяч сотрудников General Motors объявили забастовку (видео)

18:48, 16 сентября 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Производство "Шевроле" и "Кадиллаков" под угрозой. Работники американского автомобильного концерна General Motors объявили общенациональную забастовку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на работу не вышли более 50 тысяч работников и таким образом остановили производство на 33 заводах. 

Подробнее можно узнать из видеоматериала:

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Теги: #забастовка#США#General Motors