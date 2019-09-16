Более 50 тысяч сотрудников General Motors объявили забастовку (видео)

Работники американского автомобильного концерна General Motors объявили общенациональную забастовку.

Более 50 тысяч человек, которые работают на заводе General Motors (GM), устроили забастовку в Детройте.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Производство "Шевроле" и "Кадиллаков" под угрозой. Работники американского автомобильного концерна General Motors объявили общенациональную забастовку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на работу не вышли более 50 тысяч работников и таким образом остановили производство на 33 заводах.

Подробнее можно узнать из видеоматериала: