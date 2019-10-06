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США отказались считать провалом переговоры с КНДР

03:33, 06 октября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Заявление со стороны КНДР о провале переговоров в Стокгольме не соответствует действительности, заявила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«США и КНДР не преодолеют наследие 70 лет войны и враждебности на Корейском полуострове за одну субботу. Это тяжелые вопросы, они требуют сильной приверженности от обеих стран. У США эта приверженность есть», — заявила Ортагус. Она добавила, что американская сторона «привнесла креативные идеи» в ходе переговоров.

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По словам Ортагус, стороны сделали акцент на «важности более интенсивного взаимодействия для решения многих проблем, волнующих обе стороны».

Ранее 5 октября посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль сообщил, что рабочие переговоры США и КНДР завершились в Швеции безрезультатно

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Теги: #США#КНДР