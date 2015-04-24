Генпрокуратура РФ извинилась перед обвиненной в госизмене многодетной матерью

По словам адвоката Ивана Павлова, Давыдова получила официальное письмо от помощника генпрокурора, передает РИА Новости.

"Сегодня Светлане Давыдовой пришло официальное письмо от помощника генпрокурора Никитина А. К., в котором он от имени государства приносит ей официальное извинение за причиненный вред в результате уголовного преследования по статье госизмена (статья 275 УК РФ), которое 13 марта было прекращено", — рассказал защитник.

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