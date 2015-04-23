СМИ: cаудовский принц пообещал участникам операции в Йемене по Bentley

17:16, 23 апреля 2015
Мир
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Принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал после окончания военной операции в Йемене пообещал наградить 100 участвовавших в ней пилотов машинами премиум-класса.

REUTERS

О таком намерении принц написал в "Твиттере", где у него 3 млн подписчиков, сообщает "Новое время" со ссылкой на ВВС.

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"В благодарность за роль в операции имею честь предложить 100 автомобилей Bentley 100 саудовским пилотам", - сказано в сообщении.

В Саудовской Аравии жест принца назвали щедрым и посчитали, что пилоты заслуживают даже большего. Однако за пределами страны, и в частности в Йемене, сочли заявление Аль-Валида бин Талала оскорбительным. 

Твит принца в настоящее время уже удален, однако его скриншоты все еще есть в сети. Саудовские медиа сообщили, что "высокопоставленный" аккаунт был взломан. 

Ранее Саудовская Аравия заявила о достижении военных целей в Йемене и завершении военной операции.

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