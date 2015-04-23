В Чили проснулся один из самых опасных вулканов, идет эвакуация (фото, видео)
08:33, 23 апреля 2015Мир
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Первое за 40 лет извержение вулкана Кальбуко на юге Чили привело к эвакуации более тысячи человек в радиусе 20 километров.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
В телерепортажах видно, как плотное облако пепла и дыма поднимается на несколько километров над жерлом вулкана.
Власти также отменили полеты в окрестностях Кальбуко.
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По данным сейсмологов, извержение Кальбуко превосходит по интенсивности произошедшее в марте извержение другого вулкана на юге Чили, Вильярика.
Высота Кальбуко составляет около 2000 метров, и он является третьим в списке 90 наиболее опасных активных вулканов Чили.
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