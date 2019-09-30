"Провел рукой по бедру": премьер Британии попал в секс-скандал (видео)

Инцидент случился 20 лет назад, когда Джонсон работал в СМИ.

Премьера Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах. Об инциденте рассказала журналистка Шарлотта Эдвардс.

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По ее словам произошло это почти 20 лет назад во время ужина для сотрудников журнала, где тогда работала и она, и Джонсон, говорится в сюжете 1+1.

Будущий премьер под столом провел рукой по внутренней поверхности ее бедра. Так же, по словам Эдвардс, он поступил и с другой девушкой, которая сидела рядом.

Представитель премьера Британии назвал обвинения лживыми, а сам Джонсон возмущен упреками.

В ответ на это журналистка отметила в Twitter: если премьер не помнит об инциденте, в нее, очевидно, лучшая память, чем у него.

Как сообщал УНИАН, Администрация Лондона в субботу, 28 сентября, передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении владою со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.