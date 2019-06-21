Пообещали $9 миллионов: на Аляске девушка убила лучшую подружку

Девушка прислала видео-доказательство убийства, но не получила ни копейки.

На Аляске 18-летняя Денали Брехмер убила лучшую подружку за обещание получить 9 миллионов долларов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Деньги псевдо-богач предложил ей онлайн. Четыре сообщника увезли 19-летнюю Синтии Хоффман в поход к водопадам на Аляске. Там Денали и убила подружку.

После этого девушка прислала видео-доказательство, но не получила ни копейки. Потому что вместо миллионера с девушкой под псевдонимом переписывался 21-летний юноша.

Как сообщал УНИАН, в Германии на реке Рейн нашли убитой украинку Аллу Клишту, которая стала известной благодаря участию в шоу "Украина имеет талант" в 2011 году.