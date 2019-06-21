Пообещали $9 миллионов: на Аляске девушка убила лучшую подружку
11:04, 21 июня 2019Мир
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Девушка прислала видео-доказательство убийства, но не получила ни копейки.
С девушкой под псевдонимом переписывался 21-летний юноша / скриншот
На Аляске 18-летняя Денали Брехмер убила лучшую подружку за обещание получить 9 миллионов долларов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Деньги псевдо-богач предложил ей онлайн. Четыре сообщника увезли 19-летнюю Синтии Хоффман в поход к водопадам на Аляске. Там Денали и убила подружку.
После этого девушка прислала видео-доказательство, но не получила ни копейки. Потому что вместо миллионера с девушкой под псевдонимом переписывался 21-летний юноша.
На Аляске 18-летняя девушка убила подружку за обещание получить 9 миллионов долларов
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