Конгресс США выразил ”решительную поддержку” Украине и Грузии

Палата представителей Конгресса США на заседании во вторник единогласно утвердила резолюцию о поддержке скорейшего присоединения Грузии и Украины к Плану действий по членству в НАТО (NATO Membership Action Plan), передает РИА Новости.

Официальное название резолюции - "О выражении решительной поддержки Палатой представителей США присоединению Грузии и Украины к Плану действий по членству в НАТО".

"Палата представителей считает, что США должны проявить лидерство в оказании поддержки тому, чтобы Грузия и Украина присоединились к Плану действий по членству (в НАТО) как можно быстрее", - говорится в тексте резолюции.

В документе отмечается также, что, по мнению Палаты представителей, "более прочные и глубокие взаимоотношения между правительством Грузии, правительством Украины и НАТО будут взаимовыгодными для этих стран и государств-членов НАТО".

В резолюции указывается, что "правительство Грузии и правительство Украины выразили свое желание вступить в евроатлантическое сообщество и что Грузия и Украина тесно работают с НАТО и его членами над тем, чтобы соответствовать критериям будущего членства в НАТО".

Утвержденная палатой резолюция носит декларативный характер, так как сформулирована в форме "мнения Палаты представителей Конгресса США", юридически не имеет обязательной силы для Белого дома и не требует подписи президента США.

Аналогичная резолюция ранее уже была принята Сенатом США.