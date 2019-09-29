В Австрии сегодня проходят досрочные парламентские выборы

Главным фаворитом на выборах, к которым привел скандал вокруг видео с Ибицы с участием политиков, является Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастианом Курцом.

В Австрии сегодня утром открылись избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах.

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Как сообщает Deutsche Welle,

главным фаворитом является консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с бывшим канцлером страны Себастианом Курцем, эта политсила может набрать около 34%.

По результатам социологических опросов, вместе с тем Социал-демократическая партия может получить худший результат в истории - за нее готовы проголосовать около 22% избирателей. На предыдущих выборах социал-демократы получили 26,8%, что стало худшим показателем.

Партия Зеленых, которая провалилась на предыдущих выборах два года назад и не преодолела 4-процентный барьер, в этот раз может получить около 13%.

В то же время социологи осторожны в прогнозах относительно возможного результата правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС). По последним опросам политсила, которая в 2017 году получила 26%, имела поддержку 20%. Однако новые обвинения, выдвинутые против бывшего лидера АПС Гайнца-Кристиана Штрахе, осложняют прогнозы относительно поведения сторонников партии.

Всего в Австрии имеют право принять участие в голосовании 6,4 миллиона граждан.

ак сообщал УНИАН, в мае парламент Австрии отправил в отставку правительство канцлера Курца в связи с выражением вотума недоверия со стороны депутатов из Социал-демократической партии и ультраправой националистической пророссийской партии "Австрийская партия свободы".

Голосование за отставку произошло после появления видео, на котором с участием бывшего вице-канцлера Штрахе на вилле на острове Ибица обсуждалась возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung женщиной, которая назвала себя племянницей российского олигарха.

Она заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро и неоднократно подчеркивала во время беседы, что речь идет о средствах нелегального происхождения. Несмотря на такие заявления, Штрахе и Иоганн Гуденус, экс-председатель фракции АПС в австрийском парламенте, еще 6 часов обсуждали с ней возможности инвестирования в Австрии. Кроме того, они рассказали ей о незаконной системе партийного финансирования.