Переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit закончились безрезультатно

Переговоры проходили в Брюсселе между главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и британским министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли.

Встреча между представителями Европейской комиссии и Великобритании касательно Brexit закончилась безрезультатно.

Такой вывод можно сделать из сообщения на сайте Еврокомиссии.

Переговоры проходили в Брюсселе между главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и британским министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли.

Барнье заявил, что в Соглашении о Brexit необходимо иметь полностью оперативное решение, которое даст возможность избежать жесткой границы на острове Ирландия, защитить экономику всего острова и целостность единого рынка.

В ЕС отметили, то остаются открытыми и готовы рассмотреть любые осуществимые и юридически действующие предложения, которые соответствуют всем этим целям.

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Накануне Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента на пять недель.

25 сентября парламент Великобритании возобновил заседания.

При этом Джонсон заявил, что вопреки всему намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября.

До приостановки работы парламент успел принять закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.