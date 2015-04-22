Керри: НАТО в мае обсудит политику в отношении России

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Вашингтоне , пишет РИА Новости.

"Необходимо предоставить основу для нашей оценки приоритетов НАТО. И одним из этих приоритетов является российская агрессия против Украины", — сказал Керри.

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Другим таким приоритетом он назвал "угрозу, исходящую от экстремистов с юга".

Керри сообщил, что намерен принять участие во встрече в Анталье, которая, как ожидается, состоится 13-14 мая.