Керри: НАТО в мае обсудит политику в отношении России
02:13, 22 апреля 2015Мир
1127
Политика в отношении России в связи с ситуацией на Украине станет одной из главных тем обсуждения на предстоящей в мае в Турции встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО
НАТО в мае обсудит политику в отношении России / Фото УНИАН
Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Вашингтоне , пишет РИА Новости.
"Необходимо предоставить основу для нашей оценки приоритетов НАТО. И одним из этих приоритетов является российская агрессия против Украины", — сказал Керри.
Читайте такжеСША обеспокоены идеей Путина продавать Ирану зенитные ракетные системы
Другим таким приоритетом он назвал "угрозу, исходящую от экстремистов с юга".
Керри сообщил, что намерен принять участие во встрече в Анталье, которая, как ожидается, состоится 13-14 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter