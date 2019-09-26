Washington Post: Замораживание помощи США для армии Украины помогает Путину

Для Киева очень важно сохранить союзников и держать под контролем врага.

В 2014 году несколько дней подряд бывший заместитель помощника министра обороны США Эвелин Фаркас просыпалась утром с мыслью: «Господи, пусть украинские военные будут живы». Она боялась, что ночью россияне могли воспользоваться своим численным преимуществом и убить тысячи украинцев, которые оказались в ловушке на собственных базах ВМС и ВВС.

Об этом она пишет на страницах Washington Post, напоминая, как Россия быстро оккупировала Крым в 2014 году. За считанные часы украинские военные на разных базах были заблокированы на собственной же территории российскими войсками. Если бы они начали отбиваться, их бы точно всех уничтожили. Если бы украинцы не сопротивлялись, не было известно в те времена, как бы они смогли выйти.

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«Моя работа как заместителя помощника министра обороны заключалась в том, чтобы возглавить команду, которая разрабатывала предложения для тогдашнего министра обороны США Чака Хегела и президента Барака Обамы, как США могут помочь Украине защитить себя от дальнейшей российской агрессии», - объясняет Фаркас.

Ситуация была напряженная. Коррумпированный пророссийский президент Украины Виктор Янукович, победить на выборах которому помог глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, годами руководил разграблением страны. Украинским военным не хватало обеспечения. Поэтому они сдались без боя. Россия доминировала на море и в воздухе, захватила Крым и развязала войну на Донбассе - регионе, «разделенном между этническими украинцами и русскими». От самого начала правительству Украины была нужна как летальная, так и нелетальная помощь от стран Запада. Администрация Обамы объявила о выделении пакета нелетальной помощи на 53 миллиона долларов того же года. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко отметил: «Одеяла и приборы ночного видения важны, но нельзя победить в войне с помощью одеяла».

Республиканцы в Конгрессе критиковали Обаму за то, что он не передал оружие. В свою очередь, президента Дональда Трампа хвалили за то, что он одобрил продажу оружия Украине в 2017 году включительно с противотанковыми ракетами Javelin. Именно эти ракеты нынешний украинский президент Владимир Зеленский упомянул в телефонном разговоре с Трампом 25 июля. Из-за этого разговора в Палате представителей Конгресса теперь начали процедуру импичмента.

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Трампа обвиняют в блокировании военной помощи на 400 миллионов долларов в то же время, когда он подталкивал Зеленского к поиску компромата на Джо Байдена и его сына.

В контексте войны в Украине, которая продолжается до сих пор, а также политической войны между США и Россией поведение Трампа указывает на то, что действующий президент с презрением относится к своим конституционным обязанностям. Ему не хватает умения управлять американскими военными и дипломатическими ресурсами. Но это также напоминает и о его постоянном заигрывании и попытке задобрить Владимира Путина, неоспоримого врага США. Мотивы Трампа могут быть внутриполитическими. Но острая потребность в защите от махинаций Путина – это, прежде всего, то, что сделало Украину уязвимой к давлению американского президента.

В 2016 году украинские чиновники нашли бухгалтерию, в которой были четко записаны выплаты Манафорту от бывшего украинского правительства. В это же время Манафорт отрицал сообщения о том, что он сыграл главную роль в смягчении поддержки Республиканской партии помощи Украине в войне против России.

До и после этого украинцы умирали от рук российских военных элементов, существование которых Кремль отрицает. В этом году россияне и один украинец были обвинены в Нидерландах в деле об уничтожении малайзийского рейса MH17 над территорией Украины выстрелом из российской системы «Бук». Погибли 298 человек. Поддерживаемые Россией силы не смогли проложить себе путь до Киева, попав в тупик на Востоке Украины. Такая ситуация сохраняется уже пять лет.

За это время США передали украинской армии военной помощи на миллиард долларов. ЕС и западные союзники предоставили миллиардные займы и миллионы в форме других пакетов поддержки. Тем временем, война продолжается еще один год. Washington Post насчитал на Донбассе более 10 тысяч погибших, а в ООН сообщают о смерти более чем 13 тысяч человек. Украинцы справедливо настаивают, что Россия не имеет права на их территорию, так же как и права определять их политическое будущее.

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«Мы поддерживаем Украину, чтобы остановить Путина. Если Россия добьется успеха в Украине, он применит военную агрессию снова. В конце концов. Россия может выступить против союзника НАТО, что автоматически будет требовать от нас отправиться на войну, согласно статье 5, которая гласит, что атака против одного – это атака против всех», - пишет Фаркас.

Она напоминает, что этим летом украинцы избрали президентом Владимира Зеленского – 41-летнего предпринимателя и политического новичка, который построил предвыборную платформу на теме борьбы с коррупцией. Он хочет добиться мира с Россией. В таком случае Трамп должен был увеличить поддержку Украины, чтобы укрепить Зеленского на переговорах с Путиным. Вместо этого стало известно, что его администрация заморозила жизненно важную помощь Украине. А еще были требования во время телефонного разговора начать расследование против Байдена.

«Представьте, что наш президент намекает союзнику по НАТО, который находится под атакой, к примеру Великобритании, что он придет на помощь в обороне только тогда, если премьер-министр Борис Джонсон сделает ему услугу. Или наоборот, представьте что другой лидер союзного страны, такой как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, скажет, что он поможет обороняться, если Трамп поможет ему в политике», - говорится в статье.

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Это тот сценарий, в котором Трампа сейчас обвиняют. Если бы его действия остались в тайне, Украина могла бы не получить военную помощь. Украинское правительство потенциально могло бы шантажировать американского президента, угрожая обнародовать его тайные требования. Любая другая страна, чьи шпионы получили бы доступ к тексту этого разговора, сделали бы то же самое. Тогда к действиям Трампа одновременно можно было бы причислить предательство доверия общества, мошенническую манипуляцию средствами, блокирование политики США и создание рисков для контрразведки.

Большинство работников правительства с доступом к чувствительной для безопасности информации пожалели бы о таком эпизоде. А Трамп говорит, что его телефонный разговор с Зеленским была «идеальным». Поэтому, слава Богу, опасная тайна была раскрыта.

«В то время, как Конгресс работает над расследованием против Трампа, объединенное федеральное правительство должно продемонстрировать Путину и всему миру, что на войне с Россией США стоят на стороне Украины. Мы должны присоединиться к европейским странам в давлении на Россию, чтобы она выполнила Минские соглашения, разработанные для защиты украинского суверенитета, а также позаботиться, чтобы Украина не стала разменной монетой ни на геополитической шахматной доске, ни ради политической выгоды американского президента», - говорится в статье.