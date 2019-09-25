Business Insider: Посреди Парижа нашли статую Гитлера, которая стоит там 75 лет

Находку обнаружили прямо в здании французского Сената и теперь не знают, что с ней делать.

На протяжении последних 75 лет Сенат Франции занимал роскошный Люксембургский дворец в Париже, который когда-то был домом для матери короля Луи XIII Марии де Медичи. Все это время ходили сплетни о том, что огромный бюст Адольфа Гитлера, который когда-то пытался сжечь французскую столицу до тла, прячется под палатами Сената.

Как пишет Business Insider, сплетни оказались правдой. Однако, рядом с гигантской головой нацистского фюрера нашли и другую атрибутику его преступного режима. Когда нацистские войска были вынуждены покинуть Париж в 1944 году, Гитлер приказал генералу Дитриху фон Хольтицу уничтожить город. Нацистский диктатор полагал, что силы «Свободной Франции» не должны получить французскую столицу. Разве что ее руины.

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Когда немцы наконец ушли из города, Хольтиц вместе с 17 тысячами солдат сдался французским освободительным силам. А Париж остался целым. Гитлер был взбешен.

Однако, во времена немецкой оккупации Люксембургский дворец был штаб-квартирой для нацистских ВВС. После освобождения Парижа здание занял Сенат Франции. С того времени законодательный орган страны там и работает. А сплетни о бюсте Гитлера не утихали. И вот сейчас оказалось, что это были не сплетни.

Репортер французской газеты Le Monde Оливье Фае провел расследование и нашел не просто бюст Гитлера, но и огромный нацистский флаг и различные документы, которые немецкие войска покинули во дворце 75 лет назад. Остается загадкой, как атрибутика Третьего рейха смогла все это время незаметно оставаться под Сенатом Франции.

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Издание пишет, что во времена Второй мировой войны немецкие силы спешно бежали из Парижа. А когда столицу заняли французские освободительные силы, все, что покинули оккупанты, было разграблено.

С годами нацистская символика стала дорогим товаром на черном рынке. Вероятно, что бюст Гитлера, флаг и документы были спрятаны в подвале Люксембургского дворца кем-то, кто хотел все это продать. Однако, покупатель, похоже, так и не нашелся. Теперь, когда находка была разоблачена, никто не знает, что с ней делать.