"За правильный образ жизни": 16-летняя спасительница климата Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Юную экоактивистку отметили за то, что она "вдохновляет и усиливает политическое требование для немедленных действий по защите климата".

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг получила премию "За правильный образ жизни" (Right Livehood Award) одноименного шведского фонда, которую также называют альтернативной Нобелевской премией.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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Церемония вручения награды проходит в столице Швеции Стокгольме. Тунберг отметили наградой за то, что она "вдохновляет и усиливает политическое требование для немедленных действий по защите климата".

Другими лауреатами премии стали китайская защитница прав женщин Го Цзянмей, защитница прав человека в Западной Сахаре Аминату Хайдар и борец за права коренных народов Бразилии Дави Копенава. Каждый из лауреатов получит денежное вознаграждение размером в один миллион шведских крон (103 тысячи долларов).

Альтернативная Нобелевская премия основана в 1980 году. Ее наградной фонд пополняется за счет добровольных пожертвований. Премию присуждают за защиту прав человека, защиту окружающей среды и мира. Ежегодно премия фонда Right Livelihood Award Foundation вручается четырем людям или организациям, которых, по мнению основателя фонда шведско-немецкого мецената Якоба фон Икскюля, проигнорировали во время вручения традиционной Нобелевской премии.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября активистка Грета Тунберг выступила на саммите ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке с жестким заявлением, обвинив мировых лидеров в том, что они "украли ее мечты и детство".