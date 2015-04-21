В Москве полиция разогнала вечеринку в честь дня рождения Гитлера, задержаны 40 человек (видео)

Прибывшая полиция задержала около 40 человек, изъяла у них оружие и нацистскую символику, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

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"Было задержано около 40 человек, которые, по поступившей информации от граждан, отмечали день рождения Гитлера. В клубе нашли несколько единиц оружия, а также портрет Гитлера", — рассказал собеседник.

В столичном главке МВД подтвердили факт задержания большой группы молодежи и изъятия у них оружия.

"В понедельник вечером сотрудники полиции провели оперативные мероприятия и обыск в развлекательном заведении на юго-востоке Москвы. Было задержано порядка 40 человек. У них изъято четыре единицы травматического оружия, более 10 ножей и несколько кастетов", — сообщил представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, все задержанные сейчас доставляются в подразделения полиции для установления личности и проверки на причастность к совершению различных преступлений на территории столицы.