В Италии подтвердили, что количество утонувших мигрантов может достичь тысячи

Такую информацию получили от одного из уцелевших мигрантов, который сейчас находится в больнице в Катании, куда его доставили вертолетом. 32-летний мужчина из Бангладеш заявил, что на лодке контрабандистов, которая затонула в Средиземном море, была почти тысяча беженцев из Африки, середи которых около 50 детей, сообщает ТСН со ссылкой на Аssociated Press.

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"Сотни были закрыты в трюме", - рассказал спасенный мужчина.

"На самом деле на лодке было очень, очень много людей, включая детей. Так что это подтверждает страшную новость", - сообщила пресс-секретарь ООН по делам беженцев Карлотта Сами.

Однако информацию относительно количества жертв еще проверяют.

Как сообщал УНИАН, итальянский премьер-министр Маттео Ренци отметил, что будет просить помощи у своих коллег по ЕС противостоять большим потокам нелегальных мигрантов. Он назвал гибель мигрантов в Средиземном море настоящим убийством, которое происходит каждый день.

Подчеркнем, что с 14 апреля в водах Средиземного моря почти каждый день тонут корабли с мигрантами на борту. Так 14 апреля в результате кораблекрушения погибло 400 из 550 мигрантов. 19 апреля меньшей мере 700 мигрантов находилось на корабле который также потерпел крушение. Из них спасти удалось около 30 человек. А уже сегодня судно с 300 нелегальными мигрантами из Африки на борту тонет в водах Средиземного моря.

В связи с тем, что случаи гибели мигрантов участились Евросоюз сегодня в Люксембурге проведет срочную встречу министров иностранных и внутренних дел по вопросам незаконной миграции.